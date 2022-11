Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geld weg

Eisfeld (ots)

Eine 24-Jährige beabsichtigte Samstagmittag Geld in einer Bankfiliale in Eisfeld abzuheben. In einem Moment der Unachtsamkeit vergaß die Dame, dass Geld aus dem Automaten zunehmen. Nach eigenen Angaben bemerkte sie ihren Lapsus nur wenige Augenblicke später, begab sich zurück zum Automaten und musste feststellen, dass ihre 100 Euro nicht mehr im Ausgabeschacht zu finden waren. Es gilt nun zu klären, ob eine Person, die sich ebenfalls zur Abhebezeit in der Filiale befand, das Geld widerrechtlich einsteckte. Die Polizei nahm die Anzeige auf und wertet im Rahmen der Ermittlungen das Videomaterial der Bank aus.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell