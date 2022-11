LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Immelborn (ots) - Unbekannte Einbrecher machten sich in der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmorgen in einer Bäckerei in der Salzunger Straße in Immelborn zu schaffen. Sie brachen ins Innere des Gebäudes ein und begaben sich anschließend in die Büroräume. Dort angelangt brachen einen Tresor auf, der jedoch ohne Inhalt war. Einen weiteren Tresor nahmen die Täter komplett mit. Wie hoch der entstanden Sach- und Entwendungsschaden ist, muss noch ermittelt werden. Die ...

