LPI-SHL: Kontrolle verloren

Vacha (ots) - Bislang unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Samstag, 19:30 Uhr, bis Sonntag, 18:30 Uhr, in eine Wohnung im Sandweg in Vacha einzubrechen. Vor Ort stellten die Polizeikräfte Einbruchsspuren an der Eingangstür fest. In die Wohnung gelangten die Einbrecher jedoch nicht. Hinweise zu den Tätern nimmt die Salzunger Polizei unter der Rufnummer 03695 551-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien ...

mehr