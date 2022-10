LPI-SHL: Citroen-Fahrer gesucht

Suhl (ots) - Ein unbekannter Täter versuchte in ein Gebäude des Friedhofes in der Straße der Opfer des Faschismus in Suhl einzubrechen. Der Einbruchsversuch an der Tür zur Anlieferung wurde Dienstagmorgen festgestellt. In das Gebäude gelangte der Täter nicht, es blieb bei einem Sachschaden. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Suhler Polizei unter der Telefonnummer 03681 369-0. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

mehr