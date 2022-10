Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wer kennt die Frau?

Eine bislang unbekannte Frau betrat bereits am 21.03.2022 gegen 11:30 Uhr einen Lebensmittelmarkt in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Suhl. Zuvor übernahm sie den Einkaufswagen einer Frau, die in diesem ihr Smartphone sowie eine Hülle mit Bargeld versehentlich liegen ließ. Die Dame bemerkte das Handy und anstatt es der rechtmäßigen Besitzerin zurück- oder an der Kasse abzugeben, steckte sie es in ihre eigene Tasche. Die schlanke Frau mit weißen Haaren war etwa 70 bis 80 Jahre alt. Mit dem Beschluss des Amtsgerichtes Meiningen wird nun die Öffentlichkeit gebeten, bei der Suche nach der Seniorin zu unterstützen. Wer kennt die abgebildete Person und kann Hinweise geben? Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0. Die Ermittlungen wegen Unterschlagung laufen.

