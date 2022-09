LPI-SHL: Handtasche geraubt

Harras (ots) - Etwa 1.000 Euro Sachschaden verursachten unbekannte Einbrecher am Montag in der Zeit von 05:30 Uhr bis 14:45 Uhr in einem Wohnhaus in der Falkenstraße in Harras. Sie brachen in das Haus ein, durchwühlten sämtliche Schränke, entwendeten erste Sichtungen nach jedoch nichts. Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizei in Hildburghausen zu melden. Rückfragen bitte an: ...

