Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrraddiebstahl am Busbahnhof

Hildburghausen (ots)

Im Zeitraum vom Donnerstag, dem 22.09.2022, 14:30 Uhr bis Freitag, dem 23.09.2022, 17:30 Uhr wurde am Busbahnhof in der Bahnhofstraße in Hildburghausen ein angeschlossenes Mountainbike entwendet. Bei dem Mountainbike handelt es sich um ein schwarzes Rad der Marke Merida mit der Handelsbezeichnung Matts 6.40. Neben der schwarzen Lackierung gibt es auch grüne und weiße Farbapplikationen. Wer Angaben zum Tathergang oder zum Verbleib des Fahrrades machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

