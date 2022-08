Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Aufbruch eines Münzfernsprechers

Zella-Mehlis (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Dienstag, 06:00 Uhr, bis Freitag, 13:00 Uhr, einen Münzfernsprecher am Zellaer Markt in Zella-Mehlis gewaltsam aufzubrechen, um an die Geldkassette zu gelangen. Die Täter konnten trotz starker Gewaltanwendung nicht an das Innere gelangen, sodass kein Entwendungsschaden, jedoch ein hoher Sachschaden von ca. 1.500 Euro entstanden ist. Zeugenhinweise nimmt die Suhler Polizei unter der Rufnummer 03681369-0 entgegen.

