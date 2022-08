LPI-SHL: 2,13 Promille - Pkw prallt gegen Baum

Springstille (ots) - 300 Euro Sachschaden verursachten bislang unbekannte Einbrecher als sie sich gewaltsam Zutritt in einen Bungalow im Viernauer Weg in Springstille verschafften. Die Diebe nahmen elektrische Geräte und Hochprzentiges im Gesamtwert von ca. 150 Euro an sich und flüchteten unbemerkt. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, Kontakt zur Meininger Polizei (03693 591-0) aufzunehmen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

