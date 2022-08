Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Tätlicher Angriff auf Polizisten

Suhl (ots)

Gestern kurz vor Mitternacht informierte ein Mitteiler die Polizei über lautstarken Lärm aus einer Wohnung in Suhl. Vor Ort nahmen die Polizisten eine verbale Auseinandersetzung wahr. Nachdem die Beamten an der betreffenden Wohnungstür klingelten, öffnete eine Dame die Tür. Plötzlich kam der Wohnungsinhaber mit zwei Messern in den Händen auf die Beamten zu. Durch den Einsatz von Pfefferspray konnten sie den Mann vorerst auf Abstand halten und wenig später entwaffnen. In der Wohnung stellten die Polizisten anschließend Betäubungsmitteln fest und sicher. Der 21-Jährige kam in ein Landesfachkrankenhaus nach Hildburghausen und erhält nun mehrere Anzeigen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell