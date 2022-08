Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In Leitplanke gekracht

Themar (ots)

Ein 24-jähriger Audi-Fahrer befuhr Mittwochmittag die Bundesstraße 89 von Themar in Richtung Kloster Veßra. Plötzlich kam er mit seinem Auto nach rechts von der Straße ab und prallte in die Leitplanke. Der junge Fahrer blieb unverletzt, aber an seinem Audi entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro.

