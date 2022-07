LPI-SHL: Unfall auf dem Radweg

Schmalkalden (ots) - Am vergangenen Wochenende wüteten bislang unbekannte Täter im Schalterraum einer Bankfiliale in der Auer Gasse in Schmalkalden. Sie zerstörten die Lampenabdeckungen, entleerten Müllsäcke und beschmierten Wände und Fenster. Samstagvormittag informierte ein Zeuge die Polizei über das Chaos in der Bank, welche daraufhin vor Ort kam und den Sachverhalt aufnahm. Hinweise zu den Tätern nimmt die ...

