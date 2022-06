Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kennzeichen beschädigt

Westhausen (ots)

In der Zeit von Freitag, 14:00 Uhr, bis Sonntag, 08:00 Uhr, erlaubten sich bislang unbekannte Täter vermulich einen Scherz, indem sie die Kennzeichentafeln eines in der Streufdorfer Straße in Westhausen abgestellten Audis abmontierten, verbogen und nachfolgend auf dem Kopf stehend wieder am Wagen anbrachten. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum angezeigten Vorfall geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Hildburghäuser Polizei (03685 778-0) zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell