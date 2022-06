Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Beschädigter Fahrkartenautomat - Zeugenaufruf

Suhl (ots)

Ein am Suhler Bahnhof aufgestellter Fahrkartenautomat fiel in der Nacht zu Mittwoch unbekannten Tätern zum Opfer. Diese schlugen in der Zeit von Dienstag, 23:00 Uhr, bis Mittwoch, 06:30 Uhr, das Sichtfenster des Automaten ein und verursachten einen Schaden von ca. 1.500 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen am Bahnhofsgelände beobachtet haben bzw. sonstige Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Suhler Polizei (03681 369-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell