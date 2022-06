Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendiebin erwischt

Hildburghausen (ots)

Am 15.06.2022 gegen 21.30 Uhr war eine 41-jährige Frau in einem Markt in der Clara-Zetkin-Straße in Hildburghausen einkaufen. Die Frau entnahm mehrere Dinge des täglichen Bedarfs und steckte diese in ihren Rucksack. Anschließend wollte sie den Kassenbereich passieren, ohne die Ware zu bezahlen. Dabei wurde die Diebin von eine Angestellten des Marktes beobachtet und auf die Tat angesprochen. Der Wert der entwendeten Sachen wird auf ca. 25 Euro geschätzt. Gegend die Frau wurde Anzeige wegen Diebstahls erstattet. Die nicht bezahlten Waren wurden an den Markt zurück gegeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell