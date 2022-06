Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Hildburghausen (ots)

Ein 22-Jähriger erstattete Mittwochnachmittag eine Anzeige wegen einer Unfallflucht, die sich in der Zeit von 15:10 Uhr bis 15:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Clara-Zetkin-Straße in Hildburghausen ereignete. Als der junge Mann wieder zu seinem Ford kam, stellte er Beschädigungen am vorderen Kotflügel sowie am Außenspiegel fest. Der verursachte Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur angezeigten Unfallflucht geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 03685 778-0 zu melden.

