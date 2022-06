Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unglücksrabe

Zella-Mehlis (ots)

Mittwochabend kurz vor 20:00 Uhr stellte ein 43-jähriger Lieferbote ein Paket in der Magnus-Poser-Straße in Zella-Mehlis zu. Ein im Grundstück befindlicher Hund biss den Zusteller bei der Auslieferung in die Hand, sodass dieser vor Angst Reißaus nahm und ohne auf den fließenden Verkehr zu achten auf die Straße rannte. Scheinbar vom Pech verfolgt, wurde der 43-Jährige nun auch noch von einem Transporter angefahren. Mit leichten Verletzungen kam der Mann anschließend ins nahegelegende Klinikum. Am Transporter entstand Sachschaden.

