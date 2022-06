LPI-SHL: Betrunken am Steuer

Bad Salzungen (ots) - Ein 60-Jähriger parkte Dienstagvormittag seinen Audi auf einem Parkplatz in der Albert-Schweitzer-Straße in Bad Salzungen ab. Nachfolgend informierte ein Zeuge den Mann, dass sein Audi durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt wurde und der Verursacher anschließend die Unfallstelle verließ. Der Polizei liegen Informationen zum Verursacherfahrzeug vor. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

mehr