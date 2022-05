LPI-SHL: Aus dem Staub gemacht

Bairoda (ots) - Unbekannte beschädigten am Sonntagabend mehrere Fensterscheiben an der Seniorenresidenz in der Hauptstraße in Bairoda. Wie hoch der Sachschaden an den insgesamt vier betroffenen Scheiben ist, muss noch ermittelt werden. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

mehr