Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Firma - zwei Fahrzeuge gestohlen

Zella-Mehlis (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (05.05.2022) stellten Arbeiter während ihrer Nachtschicht einen Einbruch in ihre Firma in der Rennsteigstraße in Zella-Mehlis fest und alarmierten daraufhin die Polizei. Zuvor verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zum Firmengebäude, durchwühlten sämtliche Räume und entwendeten etwa 100 Euro aus einer Geldkassette. Doch damit nicht genug. Oberdrein nahmen sie zwei Originalschlüssel an sich, begaben sich zu einer dort befindlichen Garage und machten sich einen weißen Audi SQ 7 sowie ein Quad im Gesamtwert von 40.000 - 50.000 Euro zu Eigen. Dann flüchteten sie vom Firmengelände. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen erbrachten bis dato keinen Erfolg. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern bzw. zum Verbleib der entwendeteten Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich mit der Suhler Polizei unter der Rufnummer 03681 369-0 in Verbindung zu setzen.

