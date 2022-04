LPI-SHL: Telefontrickbetrüger hatten keinen Erfolg

Steinbach-Hallenberg (ots) - Ein in der Bismarckstraße in Steinbach-Hallenberg geparkter VW wurde am Montag in der Zeit von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Der oder die Verursacherin entfernten sich anschließend unberechtigt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Suhler Polizei unter der Rufnummer 03681 369-0 entgegen. ...

