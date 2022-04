Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallzeugen gesucht

Bad Salzungen (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den Honda einer 48-Jährigen, als dieser vor der Wohnanschrift der Dame in der Martin-Luther-Straße in Bad Salzungen stand. Beim Abstellen am Sonntag gegen 18:30 Uhr war ihr Wagen noch unbeschädigt. Als sie am Folgetag gegen 08:00 Uhr zu ihrem Honda kam, stellte sie Beschädigungen an der linken Front fest. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Vom Verursacher fehlt jede Spur. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallflüchter geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Salzungen Polizei unter der Rufnummer 03695 551-0 zu melden.

