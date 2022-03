Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugenaufruf nach Diebstahl

Zella-Mehlis (ots)

Buntmetalldiebe trieben am Donnerstag (24.03.2022) ihr Unwesen auf einem Firmengelände "Am Köhlersgehäu" in Zella-Mehlis. Am hellerlichten Tage entwendeten die Diebe 143 Kilogramm Kupferrollen im Gesamtwert von 7.150 Euro. Bei den Tätern handelt es sich augenscheinlich um Schrotthändler. Diese waren mit einem weißen Mercedes Sprinter mit Ilmenauer Kennzeichen unterwegs. Genaue Personenbeschreibungen liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte telefonisch an die Suhler Polizei unter der Rufnummer 03681 369-0.

