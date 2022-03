Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Imbiss

Hildburghausen (ots)

Aus einem Imbiss in der "Obere Marktstraße" in Hildburghausen entwendete ein bislang unbekannter Täter Bargeld aus der Kasse und noch fünf weitere Geldbörsen mit Wechselgeld. Der Langfinger verschaffte sich über ein Fenster Zutritt ins Ladeninnere. Zudem öffnete der Täter mit dem Originalschlüssel, den er im Objekt fand, ein Lieferfahrzeug und durchsuchte dieses nach weiteren Diebesgut. Die Tat hat sich im Zeitraum von Montag, 22:00 Uhr, bis Dienstag, 08:00 Uhr, ereignet. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung, die unter der Rufnummer 03685 778-0 entgegengenommen werden. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum in unmittelbarer Nähe zum Tatort beobachtet?

