Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vielzahl an Verstößen festgestellt

Tiefenort (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen kontrollierten Mittwochnachmittag einen 48-Jährigen. Am Steingraben in Tiefenort stoppten sie den KIA-Fahrer und unterzogen ihn nachfolgend einer Verkehrskontrolle, bei der einige Verstöße ans Tageslicht kamen. Die Hauptuntersuchung des KIAs war bereits seit geraumer Zeit abgelaufen. Die Streife sah sich daher gezwungen, den Wagen zu entstempeln. Ferner roch es im Fahrzeug verdächtig nach Cannabis. Der Fahrer räumt den Konsum ein und übergab zugleich diverse Konsumutensilien. Zudem stellten die Beamten weitere Drogen im Wagen fest, was dazu führte, dass der Mann vorläufig festgenommen wurde. Nach der im Klinikum erfolgten Blutenentnahme nahmen die Beamten den Fahrer mit auf die Dienststelle. Am heutigen Tag soll dieser einem Haftrichter vorgeführt werden. Entsprechende Anzeigen wurden eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell