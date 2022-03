Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fußtritte nach Ruhestörung in Suhl-Nord

Suhl (ots)

Weil sich in einem Mehrfamilienhaus ein 41-jähriger Mann von einem 38-jährigen Mann aus der Nachbarwohnung in seiner Ruhe gestört fühlte, teilte er dies am Freitagabend gegen 22:00 Uhr dem Ruhestörer an dessen Wohnungstür mit. Daraufhin wurde er von dem alkoholisierten Mann getreten. Der 38-jährige konnte sich auch nach dem Eintreffen der Polizeibeamten nicht beruhigen und störte fortwährend die Ruhe in dem Haus. Er wurde in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht bei der Polizei.

