Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Jugendclub

Sachsenbrunn (ots)

In der Zeit vom 19.03.2022, 00:15 Uhr bis 19.03.2022, 10:00 Uhr brachen bisher unbekannte Täter in den Jugendclub von Sachsenbrunn in der Werrastraße ein. Der oder die Täter verursachten durch ihr Wirken einen Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro an den Türen, nach jetzigen Erkenntnisstand wurde jedoch nichts entwendet.

