Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Bad Liebenstein (ots)

In der Treonstraße in Bad Liebenstein auf Höhe eines Lebensmittelmarktes fuhr Montagnachmittag ein 58-Jähriger mit seinem VW auf einen Ford, der an der dort befindlichen Ampel verkehrsbedingt wartete, auf. Der Ford wiederum wurde daraufhin auf den davor stehenden VW geschoben. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 11.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell