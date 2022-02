Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

Suhl (ots)

Dienstagabend in der Zeit von 19:45 Uhr bis 21:30 Uhr nutzten bislang unbekannte Täter die Abwesenheit von Bewohnern eines Wohn-und Geschäfthauses in der Mühltorstraße in Suhl aus und verschafften sich Zutritt ins Hausinnere. Die Diebe entwendeten Laptops, Mobiltelefone und Schmuck im Gesamtwert von 1.200 Euro. Zudem verursachten sie einen Sachschaden von ca. 300 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen am Tatort beobachten haben, werden gebten, Kontakt mit der Suhler Polizei unter der Rufnummer 03681 369-0 aufzunehmen.

