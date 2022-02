Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht

Zella-Mehlis (ots)

Am 19.02.2022, gegen 14.50 Uhr kam es in Zella-Mehlis, Industriestraße 4, auf dem Parkplatz im Bereich der Warenausgabe eines dort befindlichen Möbelmarktes zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernte.Ein dort abgestellter Pkw Hyundai mit Shl-Kennzeichen wurde, durch ein unbekanntes Fahrzeug, am Kotflügel hinten links beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise zu dieser Straftat nimmt die Polizei unter 03681/320 entgegen.

