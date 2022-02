Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall

Zella-Mehlis (ots)

Am 18.02.2022 gegen 11.00 Uhr kam es in Zella-Mehlis, Ernst-Haeckel-Straße zu einem Verkehrsunfall.Die Fahrerin eines Pkw Dacia mit SM -Kennzeichen, beachtete beim Queren der Kreuzung von der Carl-Reuß-Straße in die Straße der Freundschaft einen vorfahrtsberechtigten Pkw Citroen mit SM-Kennzeichen nicht und es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe 3.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

