Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vor Zaun gerutscht

Bad Salzungen (ots)

In der Kaltenborner Straße stadteinwärts ereignete sich am Samstag Morgen ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Lkw kam auf Grund von Glätte und Gefälle ins Rutschen, fuhr über die Gegenfahrbahn und den Gehsteig. An einem Zaun stoppte dann die Fahrt. Am Lkw entstand ein Schaden von ca. 3.000 Euro und am Zaun von ca. 1.000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell