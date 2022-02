Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Einbruch

Schönbrunn (ots)

Ein bislang unbekannter Täter versuchte in der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagmorgen ein Garagentor zum Produktionsbereich einer Firma in der Straße "Am Kreiseberg" in Schönbrunn aufzubrechen. Der Versuch misslang und der Täter flüchtete unerkannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

