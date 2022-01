Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kompletträder entwendet

Oberhof (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Samstag, 23:00 Uhr, bis Sontag, 12:45 Uhr, die vier Kompletträder eines "Am Harzwald" in Oberhof abgestellten BMWs. Der Entwendungsschaden beträgt ca. 1.000 Euro. Anschließend konnten die Unbekannten unbemerkt flüchten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03681 369-0 zu melden.

