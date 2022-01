Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand eines Zigarettenautomatens

Breitungen (ots)

Unbekannte Täter setzten im Frauenbreitunger Weg in Breitungen einen Zigarettenautomaten in Brand. Hierzu wurde ein Kohlenanzünder im Ausgabeschacht entzündet, wodurch die Elektrik im Inneren des Automatens in Brand geriet. Die Höhe des Gesamtschadens konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 03693 591-0 zu melden.

