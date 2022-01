Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Erfolgreiche Kontrolle

Wasungen (ots)

Beamte der Einsatzunterstützung Suhl kontrollierten Montagabend gegen 23:00 Uhr einen 38-jährigen Opel-Fahrer in Wasungen. Gleich zu Anfang der Kontrolle gab er gegenüber den kontrollierenden Polizisten an, dass er keine Fahrerlaubnis besäße. Für seine Fahrt nutzte er zudem den Wagen seiner Mutter, die jedoch darüber keine Kenntnis hatte. Ferner zeigte der Drogenvortest ein positives Ergebnis auf Amphetamin/Methamphetamin und Cannabis an. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten noch Drogen in einem Rucksack des Mannes und stellten diese sicher. Anschließend musste der Opel-Fahrer eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und muss sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten.

