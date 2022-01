Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Aus dem Fahrzeug geschleudert

Dorndorf (ots)

Ein Opel-Fahrer befuhr Montagmorgen (24.01.2022) die Bundesstraße 62 von Vacha in Richtung Bad Salzungen. Am Ortsausgang von Dorndorf geriet er nach einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit dem entgegenkommenden Lastwagen eines 56-Jährigen zusammen. Der Opel-Fahrer wurde durch die Wucht des Aufpralles aus seinem Auto geschleudert und schwer verletzt. Er kam ins Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden und zur Rekonstruktion des Unfalls kam ein Gutachter an den Unfallort. Die Strecke war vier Stunden voll gesperrt.

