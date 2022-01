Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Aggressivität im Wald

Oberhof (ots)

Ein 58-jähriger Mann war am Sonntag gegen 13:15 Uhr mit seinen Langlaufskiern auf der Loipe zwischen dem Sportgymnasium und dem Grenzadler in Oberhof unterwegs. Ihm kamen zwei Männer mit einem Hund entgegen, die gerade auf ihren Skiern bergab fuhren. Einer der beiden hatte den Hund an der Leine. Der 58-Jährige blieb in dieser hängen und stürzte. Dabei zerbrach sein Langlaufstock. Daraufhin verlangte er von den Männern, den Schaden reguliert zu bekommen, woraufhin der Mann mit dem Hund auf seinen Langläufern flüchten wollte. Der 58-Jährige versuchte ihn festzuhalten. Der Unbekannte schlug jedoch nach ihm. Der mittlerweile wieder stehende Mann stürzte erneut und nun kam auch der zweite Mann hinzu, trat und schlug auf ihn ein. Beide ließen schließlich von dem 58-Jährigen ab und flüchteten durch den Wald. Bei dem Gerangel ging zudem der Langlaufstock der Begleiterin des Opfers zu Bruch. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Männern geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 beim Inspektionsdienst Suhl.

