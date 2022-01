Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lichtenau (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr Mittwochmorgen die Schwarzbacher Straße in Lichtenau in der Gemeinde Schleusegrund in Richtung Waldau. Überhalb der Straße verlief ein gespanntes Drahtseil, welches ein 46-Jähriger nach eigenen Angaben mit Genehmigung der zuständigen Behörde für den Satellitenempfang anbrachte. Diese wurde vermutlich durch einen LKW teilweise zerrissen, sodass diese nachfolgend in geringer Höhe über der Fahrbahn hing. Das Seil musste zur Wiederherstellung der Fahrbahnnutzung komplett durchtrennt werden. Zeugen, die Hinweise auf das verursachende Fahrzeug bzw. auf dessen Fahrer/in geben können, werden gebeten, sich bei der Hildburghäuser Polizei unter der Rufnummer 03685 778-0 zu melden.

