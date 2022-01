Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl aus Garten

Stadtlengsfeld (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Montag, 10:30 Uhr, bis Dienstag 10:30 Uhr, zwei Solarpaneele mit Laderegler und ein kleines Notstromaggerat von einem Grundstück in der Gartenstraße in Stadtlengsfeld. Die Höhe des Entwendungsschadens muss noch ermittelt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den oder Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Salzunger Polizei unter der Rufnummer 03695 551-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell