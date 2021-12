Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Festnahme nach Drogenfund

Schwarza (ots)

Nach mehrwöchigen intensiven Ermittlungen der Suhler Kriminalpolizei wegen des Verdachtes des illegalen Handels von nicht geringen Mengen an Betäubungsmitteln konnten die Beamten am Sonntag einen 43-jährigen Mann und eine Frau in Schwarza festnehmen. Die anschließende Durchsuchung des Wohnhauses der beiden brachte 170 Gramm Crystal, 200 Gramm Haschisch und 3 Kilogramm Marihuana zum Vorschein. In Abstimmung mit dem zuständigen Staatsanwalt wurde die Frau nach den polizeilichen Maßnahmen nach Hause entlassen. Der 43-Jährige wurde hingegen am gestrigen Montag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl gegen den Mann erließ. Er kam umgehend in eine Thüringer Justizvollzugsanstalt.

