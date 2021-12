Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schwerer Unfall auf der B 89

B 89 Ebenhards/Hildburghausen (ots)

Dienstagmorgen ereignete sich auf der Bundesstraße 89 ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 79-Jährige fuhr mit ihrem Citroen von Ebenhards in Richtung Hildburghausen und kam aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte die Seniorin mit einem entgegenkommenden Bus. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte der Zusammenstoß nicht vermieden werden. Im Bus befanden sich glücklicherweise keine Fahrgäste. Die 46-jährige Busfahrerin erlitt einen Schock und wurde vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert. Die Citroen-Fahrerin wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und in der weiteren Folge ins Klinikum gebracht. Der Gesamtschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Zudem wurde ein Gutachter zur Rekonstruktion des Unfalls hinzugezogen. Die Vollsperrung dauert aktuell noch an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell