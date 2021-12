Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Rohbau

Meiningen (ots)

Unbekannte Einbrecher machten sich in der Zeit von Montagabend bis Dienstagvormittag an einem Rohbau im Defertshäuser Weg in Meiningen zu schaffen. Sie betraten zuerst das Grundstück und brachen anschließend in den Keller ein. Dort entwendeten sie mehrere Werkzeuge und Baumaterialien im Wert von ca. 2.500 Euro. Danach brachen sie in eine auf dem Grundstück befindliche Garage ein, entwendeten ersten Erkenntnissen nach aber nichts. Die Einbrecher flüchteten anschließend unerkannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

