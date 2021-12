Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mutter und Säugling wieder glücklich vereint

Meiningen (ots)

Am 03.12.2021 gegen 09:30 Uhr kam es in der Sachsenstraße in Meiningen für eine 30-jährige Mutter zum Schockmoment. Völlig aufgelöst rief Sie bei der Polizei an, dass Sie den Schlüssel ihres PKW VW im Auto hat liegen lassen und dieses sich plötzlich selbst verriegelte. Dabei lag ihr 4 Monate alter Säugling noch im PKW.

Durch die Polizei wurde die Feuerwehr zum Einsatzort angefordert. Letztendlich konnte diese den PKW VW, ohne größeren Schaden, öffnen, sodass Mutter und Kind nach kurzer Zeit wieder glücklich vereint werden konnten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell