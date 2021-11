Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis

Bad Salzungen (ots)

Beamte der Bad Salzunger Dienststelle kontrollierten Freitagnacht (19.11.2021) einen 31-jährigen Mercedes-Fahrer in der Herzog-Georg-Straße in Bad Liebenstein. Dabei stellten sie fest, dass der Mann alkoholisiert war. Ein Test zeigte 1,5 Promille. Zudem ergab die Kontrolle, dass der 31-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis mehr besitzt. Diese wurde ihm bereits Anfang des Jahres wegen Trunkenheits im Straßenverkehr weggenommen. Er musste die Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten und erhält erneut eine Anzeige. Seinen Führerschein wird er nun so schnell nicht wiederbekommen.

