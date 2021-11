Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: 15jähriges Mädchen vermisst

Schmalkalden/Wernshausen (ots)

Seit dem 15.11.2021 wird die 15jährige Baulesch, Lea aus dem Kinderheim in Wernshausen vermisst. Sie verließ in den Mittagsstunden die Einrichtung und wurde nach bisherigen Ermittlungen gegen 14.00 Uhr letztmalig am Bahnhof in Wernshausen gesehen. Seitdem fehlt jede Spur von ihr. Bisherige Suchmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Lea wird wie folgt beschrieben 15 Jahre, ca. 1,60 m groß, kräftige Gestalt, bekleidet mit einer schwarzen Kapuzenjacke mit der Aufschrift "Nike", weißen Turnschuhen und einer hellblauen Hose. Hinweise zum Aufenthalt nimmt die Polizei in Meiningen unter 03693/591-0 oder jeder andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell