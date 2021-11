Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unter Drogen und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Sülzfeld (ots)

Montagmittag kontrollierte ein Kontaktbereichsbeamter der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen einen BMW-Fahrer in Sülzfeld. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Zudem ließ sein Verhalten darauf schließen, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Polizist ordnete daraufhin eine Blutentnahme an. Diese wurde anschließend in dem nahegelegenen Klinikum realisiert. Der Mann erhält nun eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Zudem wird aufgrund des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss ein Ermittlungsverfahren eröffnet.

