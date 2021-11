Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Rechnung nicht beglichen

Schleusingen (ots)

Ein VW-Fahrer tankte Samstagabend seinen Wagen an einer Tankstelle in Schleusingen. Beim Bezahlvorgang trat ein technischer Fehler auf. Der Mann hinterlegte seinen Personalausweis sowie sein Smartphone und gab an in der Stadt Geld holen zu wollen, um anschließend die ausstehende Rechnung von 50 Euro zu begleichen. Nachdem der Fahrer auch am Folgetag nicht seinem Versprechen nachkam, schaltete der Betreiber der Tankstelle die Polizei ein und erstattete Anzeige.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell