Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl aus Keller

Hildburghausen (ots)

Unbekannte entwendeten zwei Fussballtrikots eines Erstligisten aus einem Keller in einem Mehrfamilienhaus in der Dr.-Moritz-Mitzenheim-Straße in Hildburghausen. Hierzu wurde das Schloss des Kellers gewaltsam aufgebrochen. Der Tatzeitraum kann auf die Zeit von Freitagmittag bis Dienstagvormittag eingegrenzt werden. Der Entwendungsschaden wird auf ca. 150 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise und nimmt diese unter der Rufnummer 03685 778-0 entgegen.

