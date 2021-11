Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Korrektur zur Meldung "Streitigkeiten wegen zugeparkter Einfahrt" vom 07.11.2021

Meiningen (ots)

Samstagabend kam es am Schwabenberg in Meiningen zu einer Nachbarschaftsstreitigkeit, die nach einem Wortgefecht in einer Handgreiflichkeit endete. Zunächst wurde gemeldet, dass die Polizei eingreifen musste, um den Streit zu schlichten. Dem ist jedoch nicht so, denn die beiden Parteien trennten sich nach ihrem Streit selbstständig und informierten die Polizei, die lediglich wegen der Anzeigenaufnahme zum Schwabenberg fahren musste.

